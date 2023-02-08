Телефон швидко сідає на морозі: нюанси, про які потрібно знати, щоб цього уникнути

Заряджати телефон після морозів також потрібно по-особливому

Найближчими днями в Україні очікується морозна погода. У таких кліматичних умовах важко не лише людям, а й техніці. Батареї гаджетів розраховані на середні температурні умови, тому їм не до смаку і холод, і спека.

"Телеграф" розповідає, як допомогти своєму смартфону працювати економніше в морози. Окрім звичайних порад із закривання зайвих додатків, потрібно пам’ятати кілька нюансів.

Що робити, щоб телефон довше працював у мороз:

активувати режим економії батареї . Це хоч і обмежує частину функцій телефону, але він прослужить довше. Він може також називатися режимом низького енергоспоживання;

. Це хоч і обмежує частину функцій телефону, але він прослужить довше. Він може також називатися режимом низького енергоспоживання; тримайте телефон у теплі . Не давайте йому замерзати в сумці чи рюкзаку — краще покласти у внутрішню кишеню й використовувати навушники у разі потреби розмови;

. Не давайте йому замерзати в сумці чи рюкзаку — краще покласти у внутрішню кишеню й використовувати навушники у разі потреби розмови; перш ніж зарядити телефон, дайте йому нагрітися до кімнатної температури . Якщо ви носите із собою портативну зарядку, ця рекомендація також не зайва;

. Якщо ви носите із собою портативну зарядку, ця рекомендація також не зайва; якщо телефон давно використовується, може виникнути потреба у заміні батареї. У середньому вони працюють 2-3 роки, потім знижується якість заряду.

Раніше "Телеграф" розповідав, які програми сильно садять заряд телефону навіть якщо ви ними не користуєтеся наразі. Небезпечною може бути не лише розрядка, а й максимальна зарядка.

Додамо, що є п’ять головних ознак, котрі вказують на те, що настав час прощатися зі старим смартфоном. На роботу пристрою впливає акумулятор, системні збої та зависання, внутрішня пам’ять, несумісність із новими додатками та стара камера.