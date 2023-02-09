П’ять корисних звичок для кращої роботи смартфона: на що потрібно звернути увагу

Для смартфонів шкідливий перегрів

З часом користування батарея смартфона зношується, навіть якщо має працювати три роки. Є багато способів зробити зарядку більш ефективною.

Як пишуть на порталі Androidauthority, батареям смартфонів шкодять багато міфів, що залишилися з часів старих мобільних і даних про їх акумулятори. Серед них — потреба у повній зарядці та розрядці. Однак така поведінка лише погіршує стан батареї.

П’ять корисних звичок у користуванні смартфоном

Не проводьте повний цикл зарядки-розрядки (доведення до 0 або 100%), краще "годувати" смартфон частіше. Підтримуйте заряд у середині. Небагато збільшити термін служби батареї та тримати напругу на низькому рівні допоможе заряд у межах від 30% до 80%. Швидке заряджання — технологія не на кожен день і не для повного заряду. Використовуйте її, коли пристрій охолонув після використання. Не давайте гаджету перегріватись — не накривайте телефон під час заряджання та тримайте його подалі від гарячих місць. Під час заряджання телефону не перегрівайте переглядом відео або іграми.

Важливо пам’ятати, що температура є не менш важливим фактором, що впливає на довговічність та максимальне збільшення терміну служби батареї. Ігри та інші програми можуть не тільки перегрівати смартфон, а й перевантажувати його пам’ять. Серед інших міфів — швидша та правильніша зарядка вимкненого телефону. Пристрій дійсно зарядиться швидше, але такий спосіб може завдати шкоди.