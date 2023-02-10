Уникайте "мертвих точок" та холодильників: корисні поради, як прискорити Wi-Fi вдома

І навіть у сервіс дзвонити не доведеться

Погодьтеся, поганий, повільний інтернет часто дратує набагато більше, ніж навіть сусід із дрилем з ранку в неділю. Тільки якщо із сусідом проблему вирішити виходить не завжди, то значно покращити роботу домашнього Wi-Fi можна. І до чого досить просто.

Є кілька важливих зауважень, які можуть впливати на швидкість вашого Інтернету, пише портал itechua. Іноді проблема полягає в неправильному розташуванні роутера, і все.

Як прискорити домашній Wi-Fi

Сигнал може погіршуватися через дуже близьке розташування до мікрохвильової печі, холодильника або іншої великогабаритної побутової техніки. Також не варто розміщувати ноутбуки, смартфони та інші гаджети якомога ближче до роутера.

Краще розмістити роутер у центрі квартири чи будинку, і бажано на піднесенні, щоб пристрій був ближче до стелі.

Також у кожному будинку є "мертва зона" — це місця, де сигнал Wi-Fi взагалі не ловить. Ознайомтеся з параметрами свого роутера, щоб зрозуміти, наскільки він "сильний", і при необхідності придбайте другий маршрутизатор.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.