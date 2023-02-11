Ваші дані під загрозою: чим небезпечна зарядка телефону в громадському місці та що робити

Є прості способи убезпечити процес

Іноді в дорозі виникає потреба терміново зарядити гаджет. У багатьох аеропортах, вокзалах та закладах громадського харчування є зарядні станції, часто з функцією швидкого заряджання.

Використання таких зарядок може зашкодити користувачеві, завантаживши дані з телефону, попереджає сайт Guidingtech. Підключення смартфона до USB-порту в невідомому місці дає хакерам можливість пробратися до ваших даних, адже деякі моделі старих телефонів не мають запиту на обмін даними з пристроєм. Експерти радять — якщо немає впевненості у безпеці USB-порту, краще його не використовувати.

Як убезпечити себе під час зарядки в дорозі

Одним із способів є використання power bank. Він добрий тим, що не обмежує мобільність.

Другий варіант — мати з собою свій адаптер і зарядний кабель і підключитися до розетки в громадському місці.

Третій спосіб — трохи складніше і полягає у спеціальному блокувальнику даних для USB. Він може бути схожим на флешку. Такі гаджети блокують контакти даних на USB-порту зарядного кабелю, але й обмежують приплив струму.

Смартфон підключений до ноутбука через блокувальник передачі даних

Раніше "Телеграф" розповідав, чому небезпечно заряджати телефон до 100%. Найкорисніше використовувати його в діапазоні до 80% заряду, але й розряджати в 0 не варто — може принести неприємності.