"Лагає" Wi-Fi: топ-4 причини поганої роботи роутера

Є кілька основних причин неякісної роботи мережі Wi-Fi

Поганий інтернет залишає незручності і може завадити процесу роботи чи навчання, або банальному перегляду захоплюючого фільму. Що ж є причинами нестабільної роботи інтернету і чи можна покращити його швидкість?

Є чотири основні причини неякісної роботи мережі Wi-Fi. Про те, як виправити їх, тим самим прискоривши передачу даних, пише itechua.

Усуваємо проблему поганого Wi-Fi

Періодично оновлюйте прошивку роутера. Це робиться через адміністраторський розділ (дані вказані на наклейці). Якщо модель підтримує автоматичне оновлення мікропрограми, краще виставити цю опцію. Раз на місяць перезавантажуйте роутер. Просто витягніть і вставте блок живлення від пристрою, щоб відбулось очищення оперативної пам’яті пристрою. Зробіть скидання пристрою до заводських налаштувань з подальшим оновленням мікропрограми. Це робиться для того, щоб усунути помилки, які записалися в постійну пам’ять девайса. Періодично оглядайте корпус Wi-Fi-роутера щодо сильного нагрівання та деформації. Огляньте і блок живлення.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. Названо головні причини.