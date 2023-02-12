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"Лагає" Wi-Fi: топ-4 причини поганої роботи роутера

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Названо причини поганого Wi-Fi в оселі Новина оновлена 12 лютого 2023, 13:36
Названо причини поганого Wi-Fi в оселі. Фото freepik.com

Є кілька основних причин неякісної роботи мережі Wi-Fi

Поганий інтернет залишає незручності і може завадити процесу роботи чи навчання, або банальному перегляду захоплюючого фільму. Що ж є причинами нестабільної роботи інтернету і чи можна покращити його швидкість?

Є чотири основні причини неякісної роботи мережі Wi-Fi. Про те, як виправити їх, тим самим прискоривши передачу даних, пише itechua.

Усуваємо проблему поганого Wi-Fi

  1. Періодично оновлюйте прошивку роутера. Це робиться через адміністраторський розділ (дані вказані на наклейці). Якщо модель підтримує автоматичне оновлення мікропрограми, краще виставити цю опцію.
  2. Раз на місяць перезавантажуйте роутер. Просто витягніть і вставте блок живлення від пристрою, щоб відбулось очищення оперативної пам’яті пристрою.
  3. Зробіть скидання пристрою до заводських налаштувань з подальшим оновленням мікропрограми. Це робиться для того, щоб усунути помилки, які записалися в постійну пам’ять девайса.
  4. Періодично оглядайте корпус Wi-Fi-роутера щодо сильного нагрівання та деформації. Огляньте і блок живлення.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. Названо головні причини.

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#Інтернет #Wi-Fi #Wi-Fi роутер