5 неочевидних способів допомогти зарядці смартфона: що зробити, щоб вона була швидше
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Навіть маленька деталь може виявитися важливою
Існує багато хитрощів, які допомагають зарядити смартфон швидше. Однак є ті, на які багато хто не звертає уваги.
Портал "Рідерз Дайджест" публікує рекомендації щодо того, як максимально ефективно заряджати телефон. Серед перших рекомендацій — переводити телефон в авіарежим (режим "Політ") або вимикати його під час заряджання.
Поради, як зарядити телефон швидше:
- використовувати для заряджання розетку, а не USB-порт або автомобільну зарядну станцію,
- приберіть телефон із сонця або подалі від джерел тепла,
- дістаньте з чохла,
- очистіть порт зарядки від пилу та сміття,
- майте запасний план — заряджений пауербанк або швидший зарядний пристрій.
Однак, таким методом зарядки зловживати не варто. Швидкою зарядкою потрібно користуватися з розумом, щоб вона не принесла смартфону шкоду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при зарядці телефону є ряд помилок, які можуть призвести до швидшого зносу батареї. Цього можна уникнути, якщо використовувати оригінальні комплектуючі та правильно користуватися пристроєм.