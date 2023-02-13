5 неочевидних способів допомогти зарядці смартфона: що зробити, щоб вона була швидше

Навіть маленька деталь може виявитися важливою

Існує багато хитрощів, які допомагають зарядити смартфон швидше. Однак є ті, на які багато хто не звертає уваги.

Портал "Рідерз Дайджест" публікує рекомендації щодо того, як максимально ефективно заряджати телефон. Серед перших рекомендацій — переводити телефон в авіарежим (режим "Політ") або вимикати його під час заряджання.

Поради, як зарядити телефон швидше:

використовувати для заряджання розетку, а не USB-порт або автомобільну зарядну станцію,

приберіть телефон із сонця або подалі від джерел тепла,

дістаньте з чохла,

очистіть порт зарядки від пилу та сміття,

майте запасний план — заряджений пауербанк або швидший зарядний пристрій.

Однак, таким методом зарядки зловживати не варто. Швидкою зарядкою потрібно користуватися з розумом, щоб вона не принесла смартфону шкоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при зарядці телефону є ряд помилок, які можуть призвести до швидшого зносу батареї. Цього можна уникнути, якщо використовувати оригінальні комплектуючі та правильно користуватися пристроєм.