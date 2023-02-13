Найпростіший спосіб заощадити заряд батареї: яку функцію потрібно вимкнути на телефоні

Використовувати енергію акумулятора можуть функції, якими ви не завжди користуєтеся

Час збереження заряду мобільного телефону залежить від безлічі факторів. Якщо у вас справна батарея, але гаджет швидко сідає, варто замислитись. Можливо, одна з функцій на смартфоні забирає енергію, навіть якщо ви її не потребуєте.

Як пише makeuseof, простий лайфхак сприяє тому, щоб телефон довше залишався зарядженим. Суть рекомендації полягає в тому, щоб вимкнути одну функцію. Йдеться про служби визначення місцеположення.

Один із найефективніших способів заощадити заряд батареї телефону – вимкнути функцію визначення місцеположення. Крім того, вам також слід відкликати дозвіл на визначення розташування для додатків, яким воно не потрібне постійно. Таким чином, ви блокуєте ці програми від використання служби у фоновому режимі, заощаджуючи ще більше часу автономної роботи.

Для цього дотримуйтесь простого алгоритму: перейдіть в "Параметри" > "Місцезнаходження" > "Дозволи додатків". Тут ви побачите всі програми, які дозволяють використовувати місцезнаходження. Натисніть програму та виберіть "Дозволити лише під час використання програми" (для основних програм) або "Не дозволяти" (для програм, яким служба взагалі не потрібна).

До речі, ви можете заощадити заряд батареї під час використання Google Maps без доступу до інтернету. Для цього завантажте офлайн-картки в Google Maps для місць, які ви часто відвідуєте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти заряд батареї, якщо немає можливості зарядити смартфон. Невеликі рекомендації врятують ситуацію.