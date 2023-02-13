Батарея спасибі не скаже: як не можна заряджати телефон

Як не варто заряджати смартфон

Багато власників телефонів постійно допускають одні й самі помилки під час заряджання, що позначається на ресурсі акумулятора і може навіть призвести до його поломки.

Як відомо, найголовнішою та найпоширенішою причиною виходу батареї телефону з ладу є використання неякісних зарядних пристроїв.

При цьому про необхідність використовувати тільки сертифікований зарядний пристрій навіть пишуть в інструкції користувача.

Однак є ще кілька причин, про які варто запам’ятати.

Зокрема це стосується перегрівань телефону під час заряджання. Зазвичай це виникає, під час активного використання пристрою, що заряджається.

Те саме стосується впливів високих і низьких температур на гаджет. Це може статися під час заряджання телефону на морозі або якщо залишити його на сонці влітку.

Важливо також пам’ятати, що телефон не можна підвішувати на зарядному кабелі, навіть якщо вам здалося, що він добре на ньому тримається.

Для любителів заряджати телефон у машині, варто пам’ятати, що це не можна робити під час запуску двигуна. Хоча ймовірність того, що акумулятор вийде з ладу через стрибок напруги дуже маленька, проте вона все ж таки існує.

Нагадаємо, раніше ми писали про шкідливі звички, які скорочують термін служби планшетів і змушують їх виходити з ладу частіше.