Програми можуть пожирати заряд, навіть якщо не відкриті: як це виправити

Робота додатків у фоновому режимі розряджає ваш гаджет

Мобільний телефон розряджається з різних причин. У тому числі пожирають заряд акумулятора програми, більше того, це може відбуватися, навіть якщо ви їх закрили. Проте ви зможете легко вимкнути роботу додатків у фоновому режимі.

Як пише ресурс makeuseof, слід обмежити застосунки, що працюють у фоновому режимі на смартфоні. Ця проста рекомендація допоможе економніше витрачати заряд батареї пристрою.

Більшість програм, які ви використовуєте, активні навіть після того, як ви їх закриєте. На щастя, за допомогою простого перемикача можна повністю заборонити додатку доступ до акумулятора у фоновому режимі.

Як вимкнути роботу програм у фоновому режимі? Для цього відкрийте "Параметри" > "Програми" і натисніть на застосунок на ваш вибір, щоб побачити потрібні налаштування, наприклад Instagram. На сторінці інформації про додаток торкніться "Акумулятор" і виберіть пункт "Заборонено".

Якщо у вас старий телефон, ви також можете спробувати іншу програму під назвою Greenify. Вона автоматично відключить застосунки від споживання ресурсів у фоновому режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що забирати заряд батареї на смартфоні може одна популярна функція, яку легко вимкнути. А також ми писали, чому мобільний телефон повільно заряджається. Експерти виділили часті причини.