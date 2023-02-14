8 місць, де може бути небезпечно заряджати телефон

Є ризик втратити конфіденційні дані або зловити "жучок"

Якщо у вас розрядився телефон і при цьому немає Power Bank виникає потреба шукати можливість зарядитися. Однак не варто це робити у громадських місцях безпосередньо від USB-порту.

Портал Reader’s Digest повідомляє, що зловмисники можуть спробувати викрасти ваші конфіденційні дані при підключенні до невідомого порту або увімкнути віддалено камеру або мікрофон. Громадські зарядки USB навіть можуть передавати дані на ваш телефон, наприклад, шкідливі програми. Є вісім місць, де краще не підключати свій телефон на зарядку через USB:

аеропорти,

залізничні вокзали,

готелі (наприклад, через зручні порти в будильнику),

орендовані автомобілі,

громадські точки зарядки біля визначних пам’яток,

торгові центри,

бібліотеки,

кав’ярні.

Для заряджання в громадських місцях краще мати з собою і сам блок заряджання, а не лише шнур та заряджати телефон безпосередньо від розетки. Іншим способом може стати блокувальник передачі даних по USB.

Використовувати автомобільну зарядку можна, раніше повідомляв "Телеграф", але з урахуванням певних правил. Однак така зарядка є досить повільною і є способи для екстрених ситуацій зарядити гаджет швидше.