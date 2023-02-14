Чому не можна розмовляти по мобільному телефону, коли він заряджається: помилка, яку припускається багато хто

Це не дуже хороша ідея, і ми розповімо чому

Часто, коли акумулятор телефону розряджено, ми продовжуємо користуватися смартфоном, поки він заряджається. Однак мало хто замислюється, як це впливає на ваш гаджет і чи взагалі можна так робити. Сьогодні ми хочемо про це розповісти.

Не тягтимемо — це дуже погана ідея. А все тому, що використання мобільного телефону під час зарядки призводить до його перегріву і швидше скорочення терміну служби батареї, пише santeplus.

Чи можна розмовляти телефоном під час заряджання

Ні, фахівці не рекомендують користуватися телефоном під час заряджання. А все тому, що при використанні мобільного телефону поки що той "їсть", акумулятор навантажується більше і температура гаджета підвищується. І все це в комплексі може призвести до швидшої деградації батареї.

Пам’ятайте, що рекомендується підтримувати заряд батареї між 20% та 80%, це оптимальний діапазон для літій-іонних акумуляторів. Однак серйозних наслідків не буде, якщо акумулятор час від часу заряджатиме до 100%. І також виконувати процес заряджання потрібно, коли телефон перебуває у стані спокою.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.