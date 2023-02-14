Довжина має значення: як кабель впливає на заряджання телефону

У деяких випадках довжина кабелю справді відіграє роль

В інтернеті ведуться численні суперечки про те, чи довжина кабелю впливає на швидкість зарядки телефону. І хоча правильною відповіддю буде "так", проте прагнути до скорочення кабелю зовсім не варто.

Як мовиться в матеріалі ixbt, чим довше кабель, тим вищий його опір, а отже менше напруга. Простіше кажучи, що довше кабель, то довше заряджатиметься телефон.

Однак це стосується насамперед тих, хто купує подовжені кабелі, щоб мати можливість тримати пристрій під рукою, навіть якщо розетка далеко. При цьому в таких випадках буде ефективніше взяти подовжувач, ніж купувати довгий USB-кабель, в таких випадках швидкість зарядки залишиться колишньою.

При цьому варто пам’ятати, що обмеження напруги може мати безпосередньо телефон або зарядний блок, що робить навмисне укорочення кабелю безглуздим.

Таким чином, варто розуміти, що кабель живлення може лише розкрити можливості зарядки, але ніяк не може її покращити. Тому правильним рішенням використовуватиме кабель, що йде в комплекті з телефоном.

Знання про те, який кабель йде в комплекті може також допомогти, якщо старий вийшов з ладу.

Нагадаємо, раніше ми писали про шкідливі звички, які скорочують термін служби планшетів і змушують їх виходити з ладу частіше.