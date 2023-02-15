Заряджайте телефон правильно: два обов’язкові правила, яких слід дотримуватися

Поради, які допоможуть уникнути поломок телефону

Раніше смартфони були укомплектовані такими акумуляторами, які потрібно було активувати, заряджаючи їх до 100% при першому використанні, а потім даючи їм розрядитися в нуль. Багато користувачів продовжують так само заряджати свої гаджети, забуваючи, що прогрес не стоїть на місці. Через незнання і відбуваються дуже банальні помилки, які згодом "вбивають" ваш пристрій.

Щоб оновити ваші знання, ми розповідаємо про основні правила заряджання мобільного телефону, які допоможуть вам продовжити життя вашого гаджета. Як правильно заряджати гаджет пише портал santeplus.

Як зарядити телефон, щоб не пошкодити акумулятор?

Підтримуйте заряд батареї від 20 до 80%

Це не просто рекомендація, це можна сказати правило, яке слід дотримуватись, якщо ви хочете продовжити термін служби батареї своїх пристроїв. Однак, попри цю рекомендацію, не варто зациклюватися на цих цифрах. Якщо один раз у нас розрядиться акумулятор на менш ніж 20% або якщо ви зарядите телефон до 100% нічого "кримінального" не трапиться. Просто підтримуючи заряд батареї на рівні 20-80%, ви значно продовжите термін її служби.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Адже не просто так зарядні пристрої продаються разом з телефонами. Все тому, що виробники смартфонів оптимізують зарядні пристрої, щоб вони працювали краще при підключенні до телефонів тієї ж марки. Тому настійно рекомендується використовувати оригінальний зарядний пристрій, що входить до комплекту.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.