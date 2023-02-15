Чому небезпечно заряджати телефон у машині і як уникнути поломок

При найгіршому розкладі може постраждати не лише акумулятор смартфона

Зарядити телефон в автомобілі здається швидким і простим варіантом відновити рівень заряду в телефоні. Однак слід робити це правильно, щоб уникнути проблем.

Портал Reader’s Digest пише, що підключення телефону до USB-порту в основному відбувається через прикурювач, який забезпечує 12 В, тоді як для заряджання смартфонів потрібні 5 В. Напругу має відрегулювати адаптер.

Але є небезпека того, що пристрій несправний або випущений іншим виробником. У такому разі адаптер може видавати забагато енергії та негативно вплинути на телефон. Першим страждає акумулятор, його продуктивність зменшується. Якщо ситуацію погіршити, це може потенційно пошкодити зарядний порт або навіть материнську плату.

Щоб цього уникнути, потрібно використовувати офіційну зарядку від виробника або інвертор потужності з чистою синусоїдою. Вони громіздкіші, але є моделі з розетками для ноутбуків.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим може бути небезпечним заряджання від прокатного автомобіля. Крім шкоди для батареї, вона може призвести до втрати конфіденційних даних.