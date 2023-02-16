Місце в будинку, куди в жодному разі не можна ставити Wi-Fi роутер: інтернет ловити не буде

Поради, які допоможуть знайти ідеальне місце для роутера, щоб отримати оптимальне покриття

Вибір розташування роутера Wi-Fi дуже важливий, оскільки від нього залежить якість і дальність інтернет-сигналу. Щобільше, правильне розташування маршрутизатора може значно покращити роботу домашнього Wi-Fi. Тому сьогодні ми хочемо розповісти вам, де категорично не можна ставити роутер, щоб не псувати інтернет-з’єднання.

Для хорошого покриття Wi-Fi рекомендується розміщувати роутер високо, на меблі або полицю, пише портал santeplus. Тому багато хто ставить роутер на холодильник, але так робити не варто. Все тому, що роутер бажано тримати якомога далі від інших електронних пристроїв та металевих предметів.

А особливо уникати контактів потрібно з мікрохвильовою піччю. Все тому, що ця кухонна помічниця випромінює потужний сигнал у тому самому діапазоні, що і ваш Wi-Fi-маршрутизатор, тим самим перебиваючи його. Тож, роутеру на кухні не місце.

Також не варто забувати і про функції антени вашого маршрутизатора Wi-Fi. Якщо на вашому роутері їх понад дві, не спрямовуйте їх в одному напрямку. Навпаки їх краще розмістити у різних положеннях, щоб охопити ширший діапазон з’єднання.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.