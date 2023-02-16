Як дізнатися, які програми найбільше розряджають акумулятор телефону: простий алгоритм

Заощадити заряд на смартфоні просто, якщо врахувати один нюанс

Мобільний телефон розряджається з різних причин. Якщо заряд вичерпується на очах, то, можливо, якісь програми на смартфоні споживають надто багато енергії. Визначити це дуже просто.

Як пише ресурс makeuseof, слід відстежувати додатки, що некоректно працюють, щоб продовжити час роботи гаджета. Дізнатися, які програми найбільше розряджають батарею, допоможе один зрозумілий алгоритм.

Час автономної роботи може значно скоротитися, якщо програма не працює належним чином. Це може бути викликано будь-чим: від помилки до навмисної фонової функції. Щоб перевірити це, перейдіть до "Параметри" > "Акумулятор та догляд за пристроєм"> "Акумулятор" і натисніть на графік використання акумулятора, щоб побачити, які програми розряджають його найбільше.

Якщо є програма, яку ви рідко використовуєте, слід видалити її і протягом дня стежити за зарядом батареї, щоб побачити, чи покращилася ситуація. Ви також можете примусово закрити застосунок.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому додатки можуть розряджати акумулятор телефону, навіть коли ви їх закрили. Є проста можливість відключити роботу програм у фоновому режимі.