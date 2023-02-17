Що не можна робити зі смартфоном, що впав у воду: поширена помилка

Поширена помилка сушити гаджет феном

Сучасний мобільний телефон боїться як переохолодження, так і води. Смартфон, що впав у неї, може швидко прийти в непридатність, проте його можна врятувати, якщо його грамотно висушити, уникаючи поширених помилок.

В інтернеті багато порад, які стосуються дій у разі падіння гаджета у воду. Деякі сушать його за допомогою фена, відразу намагаються його включити, розбирають або поміщають у банку з крупою. Однак ці дії помилкові, оскільки можуть призвести до втрати улюбленого смартфона та придбання нового пристрою.

Озброюватись феном і спрямовувати на телефон потік гарячого повітря заборонено, пише Ukr.Media. Це величезний прорахунок, оскільки надмірне нагрівання деталей пристрою лише погіршить його стан.

Як правильно висушити промоклий телефон

Найправильніша тактика: дістати з води, протерти всі можливі ділянки, а потім прибрати в банку з рисом і прикрити кришкою. Там смартфон повинен пролежати добу, і він обов’язково має бути вимкнений.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо смартфон не ловить мережу. Не поспішайте звертатися до сервісного центру.