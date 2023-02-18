Заряджання акумулятора телефону до 100% — погана ідея: і ось чому

Якщо ви хочете продовжити життя своєму гаджету, дотримуйтесь усіх цих рекомендацій.

Акумулятори смартфонів при кожному циклі зарядки поступово втрачають свою потужність, що згодом позначається на часі його роботи. Тому важливо правильно заряджати свій гаджет, щоб максимально продовжити життя телефону. І найчастішою помилкою є заряджання гаджета на повну, тобто до 100%.

У більшості смартфонів використовуються Li-Ion (літій-іонні) акумулятори, а вони добре витримують заряд у 300-500 циклів. Це приблизно 1-2 роки, пише портал santeplus. Як тільки ви перевищите цю межу, батарея почне сідати все швидше та швидше. І цього можна уникнути, просто не заряджаючи щоразу гаджет про 100%.

Чому не можна повністю заряджати телефон

Як правило, після того, як літій-іонний акумулятор перевищить 300 циклів, його час роботи зменшується до 20% початкової місткості. Оскільки більшість сучасних смартфонів мають герметичні акумулятори, щоб замінити розряджену батарею на нову, вам доведеться звернутися в ремонт.

Експерти рекомендують заряджати телефон до 80-90% для оптимального використання, адже таким чином кількість циклів зарядки збільшуватиметься, і гаджет працюватиме на повну місткість набагато довше.

"При повному зарядженні або розрядженні акумулятор піддається більшому навантаженню, що скорочує цикли заряджання і загальний термін служби акумулятора " — уточнюють фахівці.

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