Робить майже кожен: 7 речей, які шкодять телефону щодня

Якщо знати, що вимкнути, можна продовжити термін служби телефону та його батареї

Повна зарядка телефону на 100% — лише одна з багатьох звичок сучасної людини, яка може шкодити її гаджету. Існують способи, якими ви скорочуєте термін служби телефону, самі того не контролюючи.

Портал Reader’s Digest повідомляє, що серед таких може бути користування спеціальними програмами, а також використання зайвих дозволів програмами.

7 способів скоротити термін служби телефону та розряджати батарею швидше:

використовувати вібрацію для повідомлень,

тримати відкритими додатки, що не використовуються,

зайві дозволи додатків, наприклад, оповіщення від ігор — вони також впливають обсяг оперативної пам’яті смартфона,

використання Snapchat, Google Maps, Netflix, Amazon і Facebook — програми не тільки відвертають увагу, але й працюють у фоновому режимі,

Використовуйте лише максимальну яскравість екрана, щоб настроїти його вручну або використовувати адаптивну яскравість.

тримати телефон на спеці,

тримати телефон під подушкою під час сну – накопичення тепла шкодить і в цьому випадку.

Також телефон корисно регулярно оновлювати, щоб він коректно працював. Також продовжити службу батареї телефону може лайфхак з вимкненням фонової передачі даних для невикористовуваних програм.