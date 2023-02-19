Чому потрібно заряджати телефон не вище цього відсотка: важливий нюанс

Не варто занадто довго залишати під’єднаний до зарядного пристрою смартфон

Під час заряджання мобільного телефону багато хто з нас припускається помилок, які можуть не тільки нашкодити акумулятору, а й взагалі призвести до несправності гаджета. Одна з таких – перебір із зарядом. Варто пам’ятати про певний відсоток, до якого оптимально заряджати смартфон.

Простий лайфхак допоможе продовжити термін служби батареї телефону, пише makeuseof. Його суть у тому, щоби заряджати смартфон до 85%. Таке правило сприяє більш оптимальній та довговічній роботі акумулятора пристрою.

Під час заряджання смартфона ви могли помітити, що акумулятор телефону швидко заряджається з 20% до 50%, але при зарядженні з 70% до 100% потрібно набагато більше часу. В результаті ефективність заряджання знижується, а знос батареї збільшується. Тому рекомендується заряджати мобільний телефон до 85%, щоб продовжити термін служби акумулятора.

У багатьох смартфонах передбачено функцію "Захистити акумулятор", яка обмежує максимальний заряд акумулятора. Здатність більшості сучасних батарей утримувати максимальний заряд знижується після 500 циклів заряджання, тоді як спеціальна програма для батареї або подібне налаштування у вашому гаджеті може уповільнити процес зносу та збільшити термін роботи акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є способи заощадити заряд мобільного телефону, якщо батарея ось-ось розрядиться. Ці поради стануть у нагоді, якщо немає можливості підключити гаджет до мережі в умовах відключення електрики.