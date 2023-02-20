Смартфон може повільно заряджатися через бруд у порту: як його правильно очистити (відео)

Видалити бруд з порту заряджання можна власноруч

Про те, що заряджання телефону до 100% шкодить гаджету чули вже майже всі. Та проблеми із заряджанням смартфона можуть починатися не через знос батареї, а через звичайний бруд.

Портал Оnlinetechtips розповідає, як правильно видалити сторонні предмети із зарядного порту, які можуть заважати передачі струму від кабеля до телефону. Спочатку треба оглянути порт із допомогою ліхтарика, шукаючи бруд, пил, нитки та ворсинки.

Якщо часточки є на металевих контактах, можна використати зубочистку чи м’яку щітку, аби їх обережно видалити. На цьому етапі важливо не проштовхнути їх далі в порт. Також не можна використовувати гострі металеві предмети, такі як голки чи булавки для чисщення зарядного порту.

Найкращим варіантом буде використання балончика із стисненим повітрям. Такі використовують як для очищення смартфонів, так і ноутбуків чи планшетів. Водночас не можна дути самому — часточки вологи з дихання можуть викликати корозію.

Раніше "Телеграф" розповідав: щоб ефективніше користуватися смартфоном і продовжити життя батареї, є свої хитрощі. Частина з них рекомендована для нічного часу.