Телефон працює повільно та не вистачає пам’яті: прості трюки, які вирішать цю проблему

Щоб зробити телефон швидше, дотримуйтесь кількох простих порад.

Сьогодні складно подумки уявити день без смартфона. Але надмірне використання цього пристрою може позначитися на його ефективності та швидкодії. Щоб уникнути "повільності" свого гаджета, бажано вивчити методи, які зроблять ваш пристрій набагато швидшим.

Нема потреби купувати новий телефон, якщо ви будете дотримуватися цих корисних порад, ви зможете прискорити та покращити роботу вашого поточного пристрою, пише santeplus.

Способи прискорити роботу вашого смартфона

Використовуйте полегшену версію програм

Програми, які займають багато місця, можуть вплинути на місткість пам’яті, а також на продуктивність телефону. На щастя, проблему можна вирішити, просто встановивши легшу версію цих програм.

Зменште анімацію на вашому смартфоні

Ще один спосіб прискорити роботу телефону – зменшити кількість анімацій, оскільки вони споживають значний обсяг пам’яті. Знайдіть у "Налаштуваннях" вашого гаджета такий пункт і або вимкніть його, або зменште.

Видаліть програми, які ви не використовуєте на своєму смартфоні

Багато хто з нас завантажує на свої смартфони непотрібні програми, які можуть уповільнити роботу пристрою. Тому розумніше видалити їх. Якщо ви не хочете видаляти їх, ви можете вимкнути їх. Для цього зайдіть у "Параметри", "Програми та сповіщення", "Всі програми", потім виберіть програму, яку хочете деактивувати.

Оновіть смартфон

Щоб операційні системи виробників працювали краще та містили менше помилок, наші смартфони регулярно одержують оновлення. Незалежно від того, чи використовуєте ви Android або iOS, важливо прийняти повідомлення про оновлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка не рекомендується заряджати мобільний телефон. А також ми повідомляли, коли найкраще ставити смартфон на зарядку.