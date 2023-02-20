Не тільки шкідливо, але навіть небезпечно: чому не можна залишати телефонну зарядку в розетці

Чому не можна залишати зарядку в розетці

Життя сучасної людини не можна уявити без такого пристрою як смартфон, але навіть попри те, що він щільно увійшов до нашого побуту, багато хто все ще допускає "шкідливі" помилки.

Як йдеться у матеріалі УНІАН, до однієї з таких належить звичка залишати зарядний пристрій у розетці після підзарядки телефону.

Варто зазначити, що фахівці мають однозначну думку щодо цього — така звичка не просто шкідлива, а й може бути небезпечною. І причин тому одразу три.

Споживання електрики

Підключена до мережі зарядка споживає електрику і це може вплинути на суму платіжки. Навіть якщо один такий пристрій не сильно вдарить по кишені, проте якщо таких зарядок у мережу включено багато, то споживання буде вищим.

При цьому у людей може бути відразу кілька телефонів, а у великій сім’ї кількість різноманітних зарядок може досягти десятка.

Зменшення терміну служби

Хороший зарядний блок має термін експлуатації до 6 років, проте якщо він постійно підключений до мережі та сильно нагрівається, то термін придатності може зменшитися.

Крім того, зношуються і конденсатори, що призводить до погіршення якості зарядки.

Пожежна небезпека

Зарядка, що залишилася в розетці, може стати причиною короткого замикання, і як наслідок призвести до пожежі.

Зазвичай таке трапляється через стрибки напруги або непереборні дефекти пристрою, про які користувач може навіть не здогадуватися.

При цьому ризики пожеж збільшуються в приватних будинках, де є дерев’яні перекриття, оскільки там зазвичай проводка слабша і зроблена з припущенням помилок.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, яка підключена до розетки, пищить.