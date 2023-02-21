Заряджати телефон у машині – погана ідея: чому це так

Заряджання в машині може значно погіршити роботу вашого телефону

Коли потрібно терміново зарядити розряджений телефон, а розетки поруч немає, користувачі вдаються до різних способів. Найпоширеніші варіанти – це скористатися павербанком або зарядити гаджет у машині. І, напевно, ви ніколи не думали про те, які проблеми може принести зарядка від прикурювача. Виправляємо це незнання.

Щоб зарядити свій мобільний телефон, йому потрібна стала подача електроенергії, а автомобіль цього дати не може, пише santeplus. При запуску генератору потрібно багато енергії, що призводить до падіння напруги. Також до цього призводить і навантаження по обігріву чи кондиціювання авто. А все це не подобається акумулятору вашого телефону.

Отже, фахівці наполегливо рекомендують заряджати телефон від прикурювача тільки в обмеженому обсязі і тільки в разі нагальної потреби!

Зверніть увагу, що те саме відбувається, коли ви знаходитесь в поїзді або в туристичному автобусі, який пропонує USB-роз’єм для зарядки. Ще раз відзначимо, що цикл зарядки телефону повинен бути постійним, без поштовхів, без падіння напруги, з ризиком накопичення слабкішого струму. Краще таки придбати павербанк.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим може бути небезпечною зарядка від прокатного автомобіля. Крім шкоди батареї, вона може призвести до втрати конфіденційних даних.