Рус

Заряджати телефон у машині – погана ідея: чому це так

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Автомобільна зарядка не може гарантувати постійної напруги
Автомобільна зарядка не може гарантувати постійної напруги. Фото drivenn.ru

Заряджання в машині може значно погіршити роботу вашого телефону

Коли потрібно терміново зарядити розряджений телефон, а розетки поруч немає, користувачі вдаються до різних способів. Найпоширеніші варіанти – це скористатися павербанком або зарядити гаджет у машині. І, напевно, ви ніколи не думали про те, які проблеми може принести зарядка від прикурювача. Виправляємо це незнання.

Щоб зарядити свій мобільний телефон, йому потрібна стала подача електроенергії, а автомобіль цього дати не може, пише santeplus. При запуску генератору потрібно багато енергії, що призводить до падіння напруги. Також до цього призводить і навантаження по обігріву чи кондиціювання авто. А все це не подобається акумулятору вашого телефону.

Отже, фахівці наполегливо рекомендують заряджати телефон від прикурювача тільки в обмеженому обсязі і тільки в разі нагальної потреби!

Зверніть увагу, що те саме відбувається, коли ви знаходитесь в поїзді або в туристичному автобусі, який пропонує USB-роз’єм для зарядки. Ще раз відзначимо, що цикл зарядки телефону повинен бути постійним, без поштовхів, без падіння напруги, з ризиком накопичення слабкішого струму. Краще таки придбати павербанк.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим може бути небезпечною зарядка від прокатного автомобіля. Крім шкоди батареї, вона може призвести до втрати конфіденційних даних.

Теги:
#Мобільний телефон #Зарядка #Телефон