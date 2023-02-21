Через них телефон повільно заряджається: як вимкнути фонові програми
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дозвіл на роботу у фоновому режимі може виявитися у необов’язкових додатків
Однією з причин повільного заряджання телефону, крім несправності кабелю або пристрою, може бути бруд у зарядному порту. Але не лише зовнішні, а й внутрішні проблеми можуть призводити до того, що відсотки заряду набираються надто повільно.
Портал Onlinetechtips розповідає, що причиною повільної зарядки можуть бути фонові програми. Подивитися, які програми витрачають заряд телефону і вимкнути використання батареї у фоновому режимі можна самому.
На пристроях з Android ця функція знаходиться у налаштуваннях. Далі вибираєте вкладку "Акумулятор", а потім — "Використання акумулятора". Тут можна побачити програми — потрібно знайти рідко використовувані, які споживають великий відсоток заряду, натискаєте на нього та обмежуєте використання батареї у фоновому режимі. Залежно від версії Android, зовнішній вигляд меню може відрізнятися.
На iPhone або iPad це також робиться в налаштуваннях, розділ "Акумулятор". Потрібно вибрати позицію "Показати активність". Якщо ви виявляєте програму, яка не використовується, з високою витратою заряду батареї і часом роботи у фоновому режимі, закрийте програму і перегляньте, чи зараз телефон заряджається.
Також рекомендують вимкнути фонове оновлення програм. Це можна зробити в налаштуваннях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що небезпечно не лише залишати телефон заряджатися на ніч. Тримати в розетці навіть зарядний пристрій не варто через певні ризики.