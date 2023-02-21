Два способи продовжити час роботи телефону: прості налаштування заощадять заряд батареї

Не варто цілодобово залишати увімкненим Wi-Fi і не тільки

Ваш мобільний телефон може залишатися зарядженим довше, якщо приділити час деяким параметрам. Не всі функції гаджета варто використовувати цілодобово. Той самий Wi-Fi вам не знадобиться вночі, але якщо залишити активованим, це розрядить телефон.

Є два відмінні способи продовжити час роботи телефону завдяки простим лайфхакам. Певні налаштування смартфона збережуть заряд батареї, пише makeuseof.

Спосіб №1. Увімкніть темний режим та зменшіть яскравість екрана

Налаштування екрана може споживати величезну кількість енергії залежно від рівня яскравості. Встановіть яскравість на оптимальний рівень, необхідний смартфону. Ви також можете вибрати темний режим, щоб зменшити витрати на заряд батареї.

Спосіб №2. Вимкніть місцезнаходження та бездротові функції

Програми для смартфонів використовують розташування пристрою для своїх служб. Однак такі програми та послуги можуть не знадобитися протягом усього дня, особливо коли ви спите. Так само бездротові функції, такі як Wi-Fi, мобільні дані й Bluetooth, можуть не вимагатися 24 години на добу. Таким чином, обмеження цих функцій або вимкнення їх, коли вони не потрібні, може допомогти заощадити заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка найкраще заряджати телефон. Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що йдеться про 100%.