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Жодної морозилки: п’ять способів охолодити телефон, який перегрівся

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Перегрів смартфона – небезпечна річ
Перегрів смартфона – небезпечна річ. Фото Adobe Stock

Невеликі звички при використанні гаджета убезпечать його від перегріву

Мобільні телефони піддаються впливу як низьких, так і високих температур. У разі перегріву ваш смартфон навіть може вимкнутись. Щоб уникнути несправності пристрою, дотримуйтесь невеликих рекомендацій.

Якщо телефон перегрівся, то є п’ять способів охолодити його. Це швидко вирішить проблему та убезпечить гаджет від поломки. Не варто забувати і про звички, які не допустять перегріву, пише makeuseof.

Як охолодити мобільний телефон, якщо він перегрівся

Смартфон може перегрітися та сповільнити роботу, а що ще гірше, вимкнутись. Якщо щось із того сталося, то спробуйте виконати такі дії для охолодження гаджета:

  • Зніміть чохол із телефону.
  • Увімкніть режим польоту, щоб вимкнути всі з’єднання.
  • Приберіть пристрій подалі від прямих сонячних променів.
  • Направте вентилятор на телефон (але не кладіть його в холодильник чи морозильник).
  • Зменшіть яскравість дисплея.

Після того, як ви це зробите, вам потрібно знати, як запобігти повторному перегріву телефону. У цьому допоможуть зрозумілі рекомендації, які, до речі, продовжать термін служби батареї:

  • Використовуйте режим енергозбереження.
  • Очистіть телефон від непотрібних файлів та шкідливих програм.
  • Зменшіть використання камери.
  • Зменшіть використання Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо це не потрібно.
  • Замініть зарядний кабель або акумулятор або розгляньте можливість ремонту.

Пам’ятайте, що для безпеки телефони та планшети вимикаються при екстремальних температурах. Іноді просто потрібно почекати, поки гаджет оговтається від високих температур, а вже потім слідувати рекомендаціям щодо запобігання перегріву.

Крім того, ви можете встановити на телефон програму для захисту від перегріву (наприклад, Device Heat Cooling Master). У разі перегріву пристрою програма повідомить вас про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.

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#Смартфон #Телефон #Перегрів