Жодної морозилки: п’ять способів охолодити телефон, який перегрівся

Невеликі звички при використанні гаджета убезпечать його від перегріву

Мобільні телефони піддаються впливу як низьких, так і високих температур. У разі перегріву ваш смартфон навіть може вимкнутись. Щоб уникнути несправності пристрою, дотримуйтесь невеликих рекомендацій.

Якщо телефон перегрівся, то є п’ять способів охолодити його. Це швидко вирішить проблему та убезпечить гаджет від поломки. Не варто забувати і про звички, які не допустять перегріву, пише makeuseof.

Як охолодити мобільний телефон, якщо він перегрівся

Смартфон може перегрітися та сповільнити роботу, а що ще гірше, вимкнутись. Якщо щось із того сталося, то спробуйте виконати такі дії для охолодження гаджета:

Зніміть чохол із телефону.

Увімкніть режим польоту, щоб вимкнути всі з’єднання.

Приберіть пристрій подалі від прямих сонячних променів.

Направте вентилятор на телефон (але не кладіть його в холодильник чи морозильник).

Зменшіть яскравість дисплея.

Після того, як ви це зробите, вам потрібно знати, як запобігти повторному перегріву телефону. У цьому допоможуть зрозумілі рекомендації, які, до речі, продовжать термін служби батареї:

Використовуйте режим енергозбереження.

Очистіть телефон від непотрібних файлів та шкідливих програм.

Зменшіть використання камери.

Зменшіть використання Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо це не потрібно.

Замініть зарядний кабель або акумулятор або розгляньте можливість ремонту.

Пам’ятайте, що для безпеки телефони та планшети вимикаються при екстремальних температурах. Іноді просто потрібно почекати, поки гаджет оговтається від високих температур, а вже потім слідувати рекомендаціям щодо запобігання перегріву.

Крім того, ви можете встановити на телефон програму для захисту від перегріву (наприклад, Device Heat Cooling Master). У разі перегріву пристрою програма повідомить вас про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.