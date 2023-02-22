Жодної морозилки: п’ять способів охолодити телефон, який перегрівся
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Невеликі звички при використанні гаджета убезпечать його від перегріву
Мобільні телефони піддаються впливу як низьких, так і високих температур. У разі перегріву ваш смартфон навіть може вимкнутись. Щоб уникнути несправності пристрою, дотримуйтесь невеликих рекомендацій.
Якщо телефон перегрівся, то є п’ять способів охолодити його. Це швидко вирішить проблему та убезпечить гаджет від поломки. Не варто забувати і про звички, які не допустять перегріву, пише makeuseof.
Як охолодити мобільний телефон, якщо він перегрівся
Смартфон може перегрітися та сповільнити роботу, а що ще гірше, вимкнутись. Якщо щось із того сталося, то спробуйте виконати такі дії для охолодження гаджета:
- Зніміть чохол із телефону.
- Увімкніть режим польоту, щоб вимкнути всі з’єднання.
- Приберіть пристрій подалі від прямих сонячних променів.
- Направте вентилятор на телефон (але не кладіть його в холодильник чи морозильник).
- Зменшіть яскравість дисплея.
Після того, як ви це зробите, вам потрібно знати, як запобігти повторному перегріву телефону. У цьому допоможуть зрозумілі рекомендації, які, до речі, продовжать термін служби батареї:
- Використовуйте режим енергозбереження.
- Очистіть телефон від непотрібних файлів та шкідливих програм.
- Зменшіть використання камери.
- Зменшіть використання Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо це не потрібно.
- Замініть зарядний кабель або акумулятор або розгляньте можливість ремонту.
Пам’ятайте, що для безпеки телефони та планшети вимикаються при екстремальних температурах. Іноді просто потрібно почекати, поки гаджет оговтається від високих температур, а вже потім слідувати рекомендаціям щодо запобігання перегріву.
Крім того, ви можете встановити на телефон програму для захисту від перегріву (наприклад, Device Heat Cooling Master). У разі перегріву пристрою програма повідомить вас про це.
Раніше "Телеграф" розповідав, за якої температури не можна користуватися мобільним телефоном. Інакше ви ризикуєте зламати гаджет або принаймні зіпсувати акумулятор.