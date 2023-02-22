Знадобиться медична маска: яка невеличка хитрість спростить заряджання телефону

Заряджати телефон у "підвішеному стані" стає все більш популярною ідеєю

Українці вже звикли до життя під час можливих відключень світла, тож навчилися швидко робити всі важливі справи та заряджати необхідні гаджети за короткий проміжок часу. Однак важливо не лише пам'ятати окремі премудрості заряджання смартфонів, котрі продовжать життя батареї, а й знати окремі лайфхаки. Зокрема й ті, які допоможуть під'єднати ваш телефон до електромережі навіть у досить незвичних ситуаціях — наприклад, при незручному розташуванні розетки. А допомогти у цьому може як рідний провід зарядки, так і навіть медична маска, яка збереглася у багатьох з ковідної пандемії.

Детальніше розповідає ресурс Corgit.xyz. Спеціалісти підкреслюють, що у подібних ситуаціях можна спробувати підвисити телефон на зарядний пристрій, що дозволить заощадити місце біля розетки і час на пошуки будь-якої поверхні, куди можна прилаштувати гаджет.

Найголовніше, що варто пам'ятати при подібному варіанті заряджанні — переконайтеся, що обрані вами матеріали виготовлені із діелектричних матеріалів, себто не здатні проводити струм. Інакше ви легко можете влаштувати пожежонебезпечну ситуацію.

Допомога від медичної маски і не тільки

Для звичного вже аксесуару, який раніше використовувався як перепустка у громадські заклади, знайдеться й інше застосування. Наприклад, її можна вельми зручно перекинути через блок зарядного пристрою, а в саму маску помістити телефон. Таким чином утвориться невеличкий "човник", який дозволить смартфону не займати багато місця, але спокійно собі заряджатися навіть у не дуже зручному для цього місці.

Зарядка за допомогою медичної маски

Якщо маски немає, спробуйте покрутити власне провід від зарядки — якщо його довжини вистачає, звісно.

Власний провід теж добре впорався

Ще у мережі рекомендують виготовити тримач для телефона самостійно — для цього підійде навіть цупкий картон, якщо іншого підходящого матеріалу немає.

Виготовити тримач доволі легко

Крім цього бувалі люди вирізають тримачі із пластикових пляшок, часом заряджають телефон, вкладаючи його у звичайний лист паперу або вкладають його у пластиковий пакет. Також можна пошукати в інтернеті спеціальну поличку для заряджання смартфона — це вже якщо аж дуже хочеться заморочитися. Однак і підручні засоби непогано справляються.

Головне пам'ятати і про інші нюанси заряджання телефону. Як, наприклад, те, що сам зарядний пристрій краще від'єднувати від мережі після того, як пристрій буде заряджено. На користь саме такого кроку свідчать кілька важливих причин.

"Телеграф" також детально пояснював, як можна швидко підзарядити батарею смартфона, якщо електроенергія відсутня. Деякі із способів можуть вас відверто здивувати.