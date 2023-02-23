Телефон буде заряджатися швидше, якщо увімкнути цю функцію: це корисно знати

Відмінний спосіб швидше зарядити свій смартфон.

Мобільний телефон вже давно став вірним супутником кожної людини, яку ми використовуємо щодня, щоб спілкуватися з іншими людьми, працювати та розважатися. Тому зовсім не дивно, що гаджет розряджається набагато швидше, ніж хотілося б. І який би користувач не хотів, щоб його телефон також швидко заряджався. І це можливо.

Як зазначає портал santeplus, допомогти прискорити зарядку вашого гаджета може лише одна функція. І це – "режим польоту". Розбираймось, чи це так.

Як прискорити заряджання телефону

"Режим польоту" — це налаштування, доступне на всіх мобільних пристроях: воно запобігає надсиланню або отриманню дзвінків і текстових повідомлень, оскільки ваш мобільний телефон більше не має можливості підключення до стільникових мереж або до Wi-Fi. Проте, як і раніше, можна робити фотографії, слухати музику, грати в деякі офлайн-ігри.

Теоретично, оскільки мобільний зв’язок відключений і не споживає енергію, батарея при зарядці повинна використовувати менше мАг (мл/год). І це справді так:

Мобільний телефон при 1% заряду батареї з активованим Wi-Fi, NFC і Bluetooth за 30 хвилин зарядки досяг 40%.

Мобільний телефон з батареєю 1% в режимі польоту за 30 хвилин мобільного заряджання досягає 43%.

Так, можливо, різниця не така вже й велика, але вона є.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для економії батареї краще тримати телефон екраном униз. Це пов’язано із деякими функціональними особливостями нових смартфонів.

Також ми пояснювали, навіщо під час заряджання слід знімати з гаджета його чохол.