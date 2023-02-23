Заряджайтеся правильно: чого не варто робити з павербанком

Кілька простих порад вбережуть не тільки ваш смартфон, а й гаманець від зайвих втрат

Чимало українців за час регулярних відключень світла встигли придбати собі павербанки для заряджання улюблених гаджетів. Це вельми зручні акумулятори, які дозволять живити батарею телефона чи планшета у випадку блеакуту. Однак ними, як і будь-якою технікою, варто користуватися з обережністю та пам'ятати про окремі нюанси.

Детальніше про них повідомляють "Факти". Найголовніше, що варто пам'ятати: не обирайте продукцію неперевірених брендів, а також "з рук". Краще трохи переплатити, однак точно розуміти — придбаний павербанк буде якісним і прослужить вам досить довго.

Чимало людей вважають, що використання паверів досить просте — заряджаєш, а потім використовуєш. Однак деякі правила, яким треба слідувати, все ж існуюють.

Отож, чого не варто робити, використовуючи павербанк, а що можна?

Не піддавайте ваш пристрій дії високих чи низьких температур. Надмірні спека або холод негативно впливають на павер — він може почати гірше заряджатися або й зовсім відмовиться працювати.

Павербанк занадто гріється? Краще вимкніть його із мережі і дозвольте охолонути — це теж убереже його від зайвого псування.

Звертайте увагу на зарядний пристрій. Краще, звісно, використовувати оригінальні проводи, які йшли в комплекті із пристроєм, але можете брати й "нерідні". Однак слідкуйте, щоб обраний зарядний пристрій пропускав струм із тією силою, яка рекомендована для вашого павербанку — це часто зазначається на самих зарядках і паверах (визначається в Амперах).

Обережно користуйтеся павербанкам. Їх не варто кидати, битися ними, піддавати їх впливу вологи тощо. Пам'ятайте: це ще один електронний прилад, який вельми чутливий і може перестати працювати через сторонній вплив.

Не накривайте павербанк чи гаджет під час заряджання тканиною — це теж може призвести до перегріву.

"Телеграф" розповідав, які дві ознаки свідчать про те, що із вашим павербанком краще якомога швидше попрощатися.

Також ми пояснювали, що існують окремі випадки, у яких заряджання від павера може нашкодити батареї вашому телефону. Читайте на сайті, як саме псуються телефони і як цього уникнути.