Не тільки через програми: топ-7 причин, чому батарея телефону занадто швидко розряджається

На батарею смартфона впливає як робота програм у фоновому режимі, так і інші функції

Якщо ваш мобільний телефон дуже швидко розряджається, варто виявити причину цієї проблеми. Їх може бути кілька, починаючи від фонового навантаження програм та закінчуючи несправністю акумулятора.

Докладніше про те, чому смартфон швидко розряджається, розповідає ресурс makeuseof. Виділяється сім причин розряджання батареї. Про деякі функції гаджета, що пожирають заряд, ви можете не знати.

Причина №1. Висока яскравість дисплея

Може здатися зручним встановити максимальну яскравість, особливо коли ви знаходитесь на вулиці, але це дуже впливає на вашу батарею. За можливості зведіть цю настройку дисплея до мінімуму, щоб заощадити додатковий час автономної роботи. Ви також можете налаштувати яскравість екрана так, щоб він адаптувався до зміни зовнішнього освітлення. Ще одна хороша ідея – встановити темний режим у програмах, що часто використовуються.

Причина №2. Фонові програми

Такі додатки, по суті, працюють, навіть якщо ви не використовуєте їх безпосередньо. Наприклад, VPN, антивіруси, застосунки для здоров’я та календаря. Програми відстежують або контролюють певні аспекти вашого телефону без вашого втручання, що, хоч і зручно, значно розряджає батарею.

Причина №3. Режим "картинка у картинці"

Якщо ви використовуєте YouTube Premium або подібну програму на своєму телефоні, можливо, часто застосовуєте режим "картинка в картинці". Тобто дивитеся відео у невеликому вікні на екрані під час використання інших додатків. Хоча це зручно, одночасно використання кількох програм може розрядити акумулятор телефону. Краще вимкнути можливість користуватися таким режимом у налаштуваннях вашого гаджета.

Причина №4. Залишатися на зв’язку 24 на 7

Дуже просто залишати Wi-Fi або мобільні дані активованими, щоб залишатися на зв’язку вдень і вночі. Але це може значно розрядити акумулятор, оскільки ви будете постійно отримувати сповіщення, фонові оновлення та багато іншого, коли це не потрібно. Коли ви спите, час відключити Wi-Fi. Якщо можливо, просто переключіть телефон у режим польоту.

Причина №5. Старий акумулятор

Іноді на час автономної роботи вашого телефону впливає не програма або налаштування, а сама батарея. Як і все інше телефони старіють, і з роками акумулятор втрачає ефективність. Приблизно через два або три роки (залежно від моделі телефону) батарея більше не здатна досягати своєї початкової максимальної ємності, що може призвести до швидкого розряджання. У такому разі доведеться замінити акумулятор або сам смартфон.

Причина №6. Програми для відстеження розташування

Існує безліч програм, які можуть відслідковувати ваше місцеперебування. Карти Google – найпопулярніший варіант. І хоча ви можете подумати, що ці програми відстежують ваше місцезнаходження лише тоді, коли ви їх використовуєте безпосередньо, це не завжди так. Постійний моніторинг розташування вимагає енергії і може позначитися на часі автономної роботи вашого телефону. Вимкніть цю функцію повністю. Якщо хочете, щоб певні програми (наприклад, програма для безпеки або навігації) продовжували відстежувати ваше геодані, то вчиніть інакше. У такому разі слід відключити відстеження розташування в розділі "Дозволи" в налаштуваннях кожної програми.

Причина №7. Надлишок повідомлень

Коли ви встановлюєте нову програму на свій телефон, є ймовірність, що її налаштування повідомлень будуть автоматично активовані. Але вам не обов’язково отримувати сповіщення від кожного застосунку, адже це навантаження на акумулятор. Можна легко вимкнути сповіщення для певних додатків, щоб знизити витрати заряду батареї. Для цього зайдіть в налаштування та відкрийте розділ "Сповіщення", підібравши потрібні параметри для кожної програми. Наприклад, можна залишити оповіщення про повідомлення в Instagram, але вимкнути повідомлення щодо лайків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що призводить до перегріву мобільного телефону. Є кілька дієвих способів уникнути цього.