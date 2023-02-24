Коли варто ставити телефон на зарядку: названо "ідеальний" відсоток

Поради, які допоможуть продовжити "життя" смартфону та уникнути проблем із терміном служби батареї

Термін служби акумулятора вашого телефону залежить від багатьох факторів, проте найважливішою складовою гарної роботи гаджета є його правильне заряджання.

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від того, як ми заряджаємо його щодня, пише santeplus. Тому важливо дотримуватися "правила", що заряджати телефон потрібно на певному відсотку.

Як правильно заряджати телефон: "ідеальний" відсоток

Дуже важливо знати, коли потрібно ставити свій смартфон на зарядку, а точніше, при якому відсотку слід підключати та відключати зарядний пристрій. Все дуже просто – "головне правило" полягає в тому, щоб завжди підтримувати рівень заряду батареї в межах 30-90%.

Щобільше, для ставити свій гаджет на зарядку можна вже тоді, коли він досягає рівня заряду нижче 50%. А найкращий спосіб — підключити смартфон, як тільки він досягне 20%. Однак відключіть його до того, як він досягне 100% — це також важливо!

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді шкідливо тримати телефон на зарядці всю ніч. Крім того, ми пояснювали, чому все ж таки не варто постійно заряджати телефон на 100% і який заряд буде оптимальним.