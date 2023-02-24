Не тільки на зарядці: чотири причини, чому перегрівається ваш смартфон

Часом проблему можна вирішити самотужки, без звернення до сервісних центрів

В нинішній час без мобільного телефону майже як без рук, тож і не дивно, що ми регулярно ними користуємося. Через це вони швидко розряджаються, а іноді починають демонструвати певні збої в роботі. Як, наприклад, регулярно перегріватися, що стає доволі відчутним при доторканні до корпусу. При чому не завжди температура гаджета підіймається, коли він стоїть на зарядці.

Як пише NV, існує ще чотири основні причини, які можуть впливати на температурний режим вашого телефона. Деякі із цим проблем можна усунути самотужки, не витрачаючи час і кошти на звернення до сервісного центру.

Зайві програми

Завелика кількість додатків, або некоректно завантажені чи встановлені програми можуть перевантажити процесор вашого телефона. Намагаючись виконати необхідні команди, він буде перегріватися і додатково давати навантаження на всю систему. До речі, частина таких додатків може ще й негативно впливати на загальний відсоток заряду батареї, тож придивіться до них уважніше. Також слідкуйте за регулярним оновленням хоча б тих програм, якими регулярно користуєтеся.

Інтенсивне користування

Новітні телефони — це добре, адже в них криється цілий світ: і подивитися, і почитати, і поспілкуватися з іншими людьми можна. Але не забувайте, що будь-якій техніці потрібен перепочинок. Спробуйте частіше відкладати смартфон і дозволяти йому охолодитися.

Довгі розмови

За організацію розмови мобільним телефоном відповідає спеціальний передатчик зв'язку. За час розмови він постійно приймає і передає інформацію, через що акумулятор перегрівається. Саме тому рекомендується не вести занадто довгих розмов, а роботи перерви у спілкуванні. Якщо це неможливо, то, принаймні, не вантажте телефон ще й додатковими завданнями.

Системний збій

Окремі проблеми із операційною системою телефона можуть привести до перегріву телефона. На це може впливати навіть залишок окремих "сміттєвих" файлів, які роблять роботу смартфона більш повільною. Для цього спеціалісти рекомендують частіше перезавантажувати телефон — це допомагає "операційки" відлагодити себе самостійно і дозволити виправити окремі проблеми.

Правильно користуватися треба не лише телефоном, а й іншими гаджетами та електронними засобами. Наразі ж буде не зайвим знати, чого не варто робити із павербанком, який рятує нас під час відключень електроенергії.

Також "Телеграф" пояснював, чому заряджати смартфон у машині не є найкращою ідеєю.