Як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок: хитрий трюк із фольгою

За допомогою цього прийому ви зможете посилити сигнал Wi-Fi, не викликаючи фахівця.

Значно покращити роботу домашнього Wi-Fi можна дуже просто, навіть не звертаючись за допомогою до фахівців. Однак перед цим потрібно дізнатися, чому цей сигнал може погіршуватися і слабшати.

Як зазначає портал santeplus, є як мінімум три основні причини "поганої поведінки" Wi-Fi-роутера. Про це і про те, як за допомогою фольги виправити поганий сигнал читайте далі.

Що знижує сигнал з’єднання Wi-Fi?

Стіни та інші перешкоди

Декілька пристроїв на одній частоті — мікрохвильові печі, бездротові телефони, деякі РК-екрани, бездротові динаміки і навіть радіоняні.

Перешкоди в вигляді інших сигналів Wi-Fi

Як посилити потужність домашнього WiFi

Перше, що потрібно зробити, щоб покращити сигнал WiFi, це спробуйте виправити попередні три перешкоди. Проте є й інший спосіб. Наприклад, направити та посилити хвилі домашнього WiFi можна за допомогою алюмінієвої фольги.

Не вважайте цю хитрість божевільною, адже вона справді працює. Поверніть алюмінієвою фольгою шматок картону і помістіть його поруч із пристроєм у тому напрямку, в якому ви хочете посилити сигнал Wi-Fi. От і все.

Завдяки цим хитрощам у вас більше не буде причин боятися повільного з’єднання Wi-Fi, адже радіус дії вашого домашнього інтернету значно збільшиться.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.