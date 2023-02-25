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Як збільшити радіус дії WiFi на весь будинок: хитрий трюк із фольгою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Як посилити потужність домашнього WiFi
Як посилити потужність домашнього WiFi. Фото znaj.ua

За допомогою цього прийому ви зможете посилити сигнал Wi-Fi, не викликаючи фахівця.

Значно покращити роботу домашнього Wi-Fi можна дуже просто, навіть не звертаючись за допомогою до фахівців. Однак перед цим потрібно дізнатися, чому цей сигнал може погіршуватися і слабшати.

Як зазначає портал santeplus, є як мінімум три основні причини "поганої поведінки" Wi-Fi-роутера. Про це і про те, як за допомогою фольги виправити поганий сигнал читайте далі.

Що знижує сигнал з’єднання Wi-Fi?

  • Стіни та інші перешкоди
  • Декілька пристроїв на одній частоті — мікрохвильові печі, бездротові телефони, деякі РК-екрани, бездротові динаміки і навіть радіоняні.
  • Перешкоди в вигляді інших сигналів Wi-Fi

Як посилити потужність домашнього WiFi

Перше, що потрібно зробити, щоб покращити сигнал WiFi, це спробуйте виправити попередні три перешкоди. Проте є й інший спосіб. Наприклад, направити та посилити хвилі домашнього WiFi можна за допомогою алюмінієвої фольги.

Не вважайте цю хитрість божевільною, адже вона справді працює. Поверніть алюмінієвою фольгою шматок картону і помістіть його поруч із пристроєм у тому напрямку, в якому ви хочете посилити сигнал Wi-Fi. От і все.

Завдяки цим хитрощам у вас більше не буде причин боятися повільного з’єднання Wi-Fi, адже радіус дії вашого домашнього інтернету значно збільшиться.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.

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#Інтернет #Wi-Fi #WiFi