П’ять секретів вашого смартфона, про які ви можете не знати
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Вони можуть зробити життя комфортніше
Активне користування смартфоном залишає простір для безлічі проблем — перегрівання пристрою, проблеми з рівнем заряду батареї, а деякі речі на гаджеті робити дуже незручно. Проте смартфони дедалі більше замінюють нам стандартні ПК – на них дивляться відео, читають новини.
"Телеграф" розповість про п’ять функцій телефону, які можуть зробити користування ним набагато простіше. Існують також секрети для енергоефективності.
- Екран надто малий — переведіть екран на телевізор. Доступний для сучасних моделей. На iPhone вмикається за наявності Apple TV. Потрібно увімкнути AirPlay та підключити до телевізора. На Android це реалізується за допомогою програми Chromecast.
- Підключіть мишу та клавіатуру до телефону. Існують спеціальні кабелі, якими можна підключити до смартфону периферійні пристрої. Також можна підключити геймпад для ігор.
- Швидка заряджання. Найпростіший спосіб зробити витрату енергії меншою — перейти в режим польоту.
- На Android можна розділити екран телефону на дві програми. Одне відображається поверх іншого та можуть використовуватися одночасно. Це функція розділення екрана.
- Секрет економії заряду без використання програм. Частина програм швидко садить батарею телефону. Їх можна використовувати у браузерній версії, наприклад, додаток Facebook. Ярлик браузера з ним можна додати головний екран.
Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкій розрядці смартфона сприяє модуль NFC. Але він потрібен не тільки для швидкої оплати годинником або телефоном.