П’ять секретів вашого смартфона, про які ви можете не знати

Вони можуть зробити життя комфортніше

Активне користування смартфоном залишає простір для безлічі проблем — перегрівання пристрою, проблеми з рівнем заряду батареї, а деякі речі на гаджеті робити дуже незручно. Проте смартфони дедалі більше замінюють нам стандартні ПК – на них дивляться відео, читають новини.

"Телеграф" розповість про п’ять функцій телефону, які можуть зробити користування ним набагато простіше. Існують також секрети для енергоефективності.

Екран надто малий — переведіть екран на телевізор. Доступний для сучасних моделей. На iPhone вмикається за наявності Apple TV. Потрібно увімкнути AirPlay та підключити до телевізора. На Android це реалізується за допомогою програми Chromecast. Підключіть мишу та клавіатуру до телефону. Існують спеціальні кабелі, якими можна підключити до смартфону периферійні пристрої. Також можна підключити геймпад для ігор. Швидка заряджання. Найпростіший спосіб зробити витрату енергії меншою — перейти в режим польоту. На Android можна розділити екран телефону на дві програми. Одне відображається поверх іншого та можуть використовуватися одночасно. Це функція розділення екрана. Секрет економії заряду без використання програм. Частина програм швидко садить батарею телефону. Їх можна використовувати у браузерній версії, наприклад, додаток Facebook. Ярлик браузера з ним можна додати головний екран.

Раніше "Телеграф" розповідав, що швидкій розрядці смартфона сприяє модуль NFC. Але він потрібен не тільки для швидкої оплати годинником або телефоном.