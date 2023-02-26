Як зрозуміти, що за вами стежать та лазять у телефоні: прості способи перевірки

Недосвідчений шпигун залишає за собою "хлібні крихти"

У наших гаджетах така кількість інформації про нас, що її втратити може бути небезпечно. "Телеграф" розповідав про ризики при зарядці через USB у незнайомих місцях, але визначити, чи стали ви жертвою стеження, можна і самому.

Це базові перевірки, які можуть показати, чи влазив хтось у ваш смартфон. Перше, що варто перевірити, чи не було встановлено на ваш пристрій зайвий додаток.

Для Android відкрийте "Параметри" та виберіть "Програми", потім "Переглянути всі програми". Для iOS просто відкрийте "Параметри" та прокрутіть вниз, щоб побачити все, що встановлено. Нещодавні програми можна переглянути у вкрай правому екрані "Бібліотека додатків", там є вікно "Нещодавно додані".

Перевірте цифрові сліди

Якщо ваш обліковий запис Google містить відстеження в Інтернеті та програмах, все, що відбувається на пристроях, зберігається. Щоб переглянути активність у Google, відкрийте сторінку Акаунт. На панелі навігації потрібно вибрати "Дані та конфіденційність". У розділі "Налаштування історії" виберіть пункт "Мої дії".

У нових телефонах також є відстеження активності на пристроях. У Android потрібно вибрати "Цифрове благополуччя та батьківський контроль", в iOS "Екранний час" — якщо в списку додатків є зайві, це може бути ознакою того, що хтось ще користувався вашим телефоном, пише "Популярна наука".

Також можна перевіряти журнали активності у веббраузері та переглядати історію сповіщень. В Android у меню "Параметри" торкніться "Повідомлення", потім "Історія сповіщень" — це може показати сліди діяльності іншої людини.

Інші ознаки втручання

Серед варіантів перевірки також перегляд нещодавно зроблених та віддалених фото в Галереї, перевірка надісланих листів у поштовому клієнті або нещодавно переглянуті відео на сайтах типу YouTube. Гарантій виявлення "шпигуна" немає, але це допоможе показати можливі сліди присутності зловмисника.

Однак частину програм слід очищати регулярно, щоб вони не забивали пам’ять телефону. Серед них – і браузер. Очищення кешу допомагає смартфону працювати краще.