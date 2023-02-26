Скільки разів на тиждень ви повинні відключати телефон: це продовжить термін служби вашого гаджета

Не забувайте давати вашому гаджету відпочинок

Багато наших звичок скорочують термін служби мобільного телефону, у тому числі цілодобова робота гаджета без відпочинку. Звісно, відключити смартфон на весь день – розкіш, яку можуть собі дозволити не всі. Тим не менш, періодично ви повинні давати пристрою відпочинок.

Як часто потрібно вимикати мобільний телефон? Відповідь дає матеріал видання makeuseof. Дотримуйтесь простого правила, щоб продовжити час роботи гаджета.

Не варто залишати телефон увімкненим 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Це ненормальна практика. Більшість із нас вимикають смартфон лише, коли відбувається якийсь збій. Хоча це не найбільша помилка у використанні гаджета, згодом вона може вплинути на термін служби та продуктивність батареї.

Вам не потрібно вимикати телефон щоночі. Раз на тиждень – оптимальний варіант. Періодичне перезавантаження телефону може допомогти підвищити продуктивність пристрою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з яких причин мобільний телефон може дуже швидко розряджатися. На це впливає не тільки фонова робота додатків, а й часті помилки користувачів. Також ми писали, як зберегти заряд смартфона на кілька днів.