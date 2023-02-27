Більше ніякого повільного інтернету: хитрощі, які допоможуть посилити сигнал Wi-Fi у домі

Правильне розміщення роутера — запорука хорошого, "сильного" сигналу Wi-Fi

Низька швидкість вашого інтернету може бути пов’язана з багатьма факторами: неправильне розташування роутера, слабкий маршрутизатор, проблеми інтернет-провайдера і т.д. Однак перед тим, як обривати службу підтримки, можна самостійно покращити роботу домашнього Wi-Fi.

Телеграф ділиться трьома ефективними хитрощами, які допоможуть посилити сигнал вашого Wi-Fi-з’єднання. Як зазначає портал santeplus, всі ці поради можна застосовувати на практиці самостійно.

Як покращити сигнал Wi-Fi у вашому домі

Розмістіть маршрутизатор Wi-Fi у центральній кімнаті

Рекомендується розміщувати маршрутизатор у центральній кімнаті будинку, щоб обмежити перешкоди, які можуть зменшити сигнал з’єднання Wi-Fi. Стіни послаблюють радіосигнал і сповільнюють сигнал інтернету.

Покладіть роутер на відкрите місце

Рекомендується розміщувати роутер у досить відкритому приміщенні в ідеалі на висоті.

Перемістіть маршрутизатор якомога далі від інших бездротових пристроїв

Щоб сигнал Wi-Fi був хорошим, рекомендується встановити роутер якомога далі від такої техніки, як мікрохвильова піч або радіоняня. Таким чином, ви обмежите перешкоди між радіохвилями, покращуючи сигнал Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні вночі. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.