Телефон не заряджається: що варто спробувати, перш ніж нести у сервіс
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Є кілька причин, які можна усунути самостійно
Способів прискорити зарядку смартфона є кілька. Але що робити, коли телефон взагалі не став заряджатися при підключенні на зарядку?
Є кілька способів виправити ситуацію, котрі ви можете зробити самостійно. Про них пише Makeuseof.
Що робити, якщо телефон не заряджається:
- перезавантажте телефон — це виключить проблему тимчасового збою;
- переведіть телефон у безпечний режим — це не дозволить працювати іншим програмам. Якщо телефон так заряджається – проблема у них. Спробуйте видалити останні програми або ті, яким не довіряєте. Якщо після завантаження телефону у звичайному режимі телефон почав заряджатися, проблема була вирішена. Щоб увійти в безпечний режим на більшості нових пристроїв Android, натисніть та утримуйте кнопку живлення. У підказці торкніться і утримуйте кнопку вимкнення живлення. Скоро телефон перезавантажиться в безпечному режимі, щоб вийти з нього, проведіть звичайне перезавантаження;
- Використовуйте інший кабель, розетку та адаптер – проблема може бути в несправності зовнішнього зарядного пристрою або електроприладів. Перевірити справність кабелю можна, під'єднавши телефон через нього до комп’ютера;
- якщо заряджання відбувається, але відсоток не збільшується — це може бути програмним збоєм. Є додаток Ampere, що відстежує витрату та отримання енергії, а також стан батареї. Виправити те, що значок заряджання не відображається при тому, що заряджання йде можна або повним скиданням, або дочекавшись оновлення системи. Якщо встановлювати програму — не варіант, є простий спосіб перевірки. Телефон потрібно поставити на зарядку у вимкненому стані — якщо значок з’явився, то заряджання йде;
- потрібно перевірити чистоту зарядного порту та виключити потрапляння води.
Важливо: Прості способи самому очистити зарядний порт телефону
Якщо телефону нічого не допомагає, краще звернутися до фахівця, можливо знадобиться заміна будь-якої частини пристрою. Раніше "Телеграф" розповідав, які є ознаки того, що батарею на телефоні вже час міняти.