Навіщо відключати мобільний інтернет на телефоні: 4 причини, про які ви не знали

Розповідаємо, у яких випадках ви можете заощадити батарею та трафік

Користь мобільного інтернету полягає в тому, що це чи не єдина головна альтернатива мережі WI-FI. Однак не всі знають, що постійна робота мобільного інтернету погано позначається на мобільному телефоні.

Більшість користувачів ніколи не відключає передачу даних у своєму смартфоні, і це велика помилка, пише itechua. Розповідаємо про чотири причини того, навіщо необхідно відключати мобільний інтернет для стабільного функціонування самого гаджета.

Навіщо відключати мобільний інтернет на смартфоні

1. Економія трафіку

Не всі користувачі можуть дозволити безлімітний тариф. Коли гігабайти вашого тарифу закінчуються, рекомендується відключати мобільний інтернет перед оновленням програм, операційної системи. Краще відразу під'єднатися до мережі WI-FI, якщо, звичайно, є така можливість.

2. Економія заряду батареї

Мобільний інтернет знижує заряд батареї набагато швидше, ніж WI-FI. Якщо сідає акумулятор, а зарядки під рукою немає, краще перевести телефон у режим польоту.

3. Поїздки

Під час поїздок телефон постійно намагається з’єднатися з вежами зв’язку, але бувають місця, де під'єднатися до них дуже складно. У цей період краще відключити передачу мобільних даних, оскільки вона лише розряджатиме пристрій.

4. Слабкий WI-FI

Деякі смартфони автоматично починають використовувати мобільний інтернет, якщо вони не бачать Wi-Fi сигналу. Ви можете просто не помітити, що почали використовувати мобільний трафік і, звичайно, витрачати його, не знаючи про це.

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