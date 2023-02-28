Чому телефон повільно заряджається: проблеми, які можна легко виправити самостійно

Розв'язавши ці проблеми, ваш телефон буде заряджатися набагато швидше

Існує кілька причин, через які ваш смартфон може повільно заряджатися. Це може бути пов’язано як із проблемами з системою вашого телефону або його обладнанням, так і з вашими звичками використання мобільного пристрою.

Щоб більше не мати справу з телефоном, який заряджається занадто повільно, важливо знати потенційні причини цього, пише santeplus. І ось найочевидніші з них.

Чому телефон повільно заряджається

Кабель вашого телефону може бути несправним

Одна з причин, через яку ваш смартфон повільно заряджається, пов’язана з несправним кабелем. Перевірте кабель заряджання та замініть його, якщо є пошкодження. Уникайте використання підробок, які ще більше ушкоджують акумулятор телефону.

Пошкоджений зарядний пристрій для телефону

Хоча зарядні пристрої, придбані безпосередньо у виробника, довговічніші і мають кращий захист внутрішньої проводки, але і вони поступово зношуються. Крім того, повільна зарядка також може бути пов’язана з потужністю адаптера. З стандартним зарядним пристроєм на 5 Вт ваш телефон буде заряджатися довше, ніж якщо він використовувався на 18-ватному зарядному пристрої. Але не все так просто, тому що, перш ніж ви кинетеся брати адаптери, які містять максимально можливу кількість Ватт, ви повинні знати, скільки потрібно саме вашому гаджету.

Джерело живлення телефону

Під'єднавши кабель зарядки до USB-порту ноутбука або акумулятора автомобіля будьте готові до того, що зарядка буде набагато повільніше, ніж від розетки. Просто переконайтеся, що ви використовуєте правильний кабель та адаптер живлення.

Ваша поведінка

Крім вищезгаданих елементів, є ще ваша поведінка стосовно пристрою, який також може впливати на швидкість його завантаження. Ви не повинні користуватися своїм смартфоном, поки він заряджається, якщо хочете, щоб він швидше зарядився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що небезпечно не лише залишати телефон заряджатися на ніч. Тримати в розетці навіть зарядний пристрій не варто через певні ризики.