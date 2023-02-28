Режим економії енергії у телефоні: що він може і як його увімкнути (фото)

Режим обмежить частину функцій, але значно продовжить строк використання телефону, доки ви не зможете його зарядити

Замість того, щоб використовувати різні лайфхаки для заряджання смартфона, можна звернути увагу на вже встановлені способи економії в самому гаджеті. Для телефонів з ОС Android є більше можливостей для заощадження батареї. Ви можете не тільки увімкнути режим енергозбереження та автоматично відключати його під час заряджання телефону, а й використовувати функцію адаптивного акумулятора або встановити розклад для режиму економії заряду батареї.

Як пише Digitalcitizen, функція може мати різні назви: економія заряду батареї, енергозбереження, режим енергозбереження. Застосовувати такий режим можна перед тривалим використанням телефону, наприклад, у дорозі, або коли у вас нема часу зарядитися.

Основні функції режиму енергозбереження:

оновлення контенту в програмах тільки при відкритті;

програми не працюють у фоновому режимі;

не працюють голосові команди;

увімкнено темний режим для екрана;

GPS не працює з вимкненим екраном;

яскравість екрана знижена на 10% і більше;

мобільний зв’язок 5G відключений і замінений 4G;

швидкість процесора знижена, щоб споживати менше енергії;

на пристроях із дисплеями із високою частотою оновлення 90 Гц або 120 Гц частота оновлення знижується до 60 Гц.

Зауважте, що функції можуть різнитися залежно від типу телефону.

Як увімкнути й вимкнути енергозбереження:

Щоб увімкнути в конкретний момент:

У верхній частині екрана проведіть пальцем униз. Натисніть "Економія заряду батареї".

Щоб енергозбереження вмикалося саме за налаштованим графіком (наприклад, після 20% заряду на телефоні)

Відкрийте програму "Параметри". Виберіть "Акумулятор", "Економія заряду акумулятора", встановіть розклад. Виберіть умову, за якої вмикається енергозбереження.

Без розкладу – лише вручну.

Якщо батарея досягає певного відсотка заряду.

Щоб вимкнути, можна скористатися тим же порядком дій, але перетягнути повзунок у неактивну позицію. Також є режим покращеної економії енергії. Він також виконує функції економії енергії, але й зупиняє роботу більшості програм та повідомлень, вимикає Wi-Fi, функцію мобільної точки доступу (якщо вона увімкнена) та інші функції.

Меню "Акумулятор" із двома доступними режимами економії

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