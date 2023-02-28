Не можна заряджати мобільний телефон усю ніч: міф чи правда

Побоювання пов’язані з ризиком перегріти гаджет уночі

Залишати гаджет на зарядці, доки спиш, може бути дуже зручно. Проте деякі експерти висловлюють побоювання щодо того, чи можна заряджати мобільний телефон усю ніч. Але не поспішайте думати, що підключати смартфон до мережі у нічний час категорично заборонено.

Не можна заряджати телефон уночі: це міф чи правда? За даними ресурсу makeuseof, це швидше помилкове твердження, і ось чому.

Немає жодних ризиків, пов’язаних із зарядкою телефону вночі. Ваш телефон не буде перезаряджатися, а електрика не знищить акумулятор, не зруйнує зарядний пристрій і не викликає пожежі. Звичайно, якщо ви не використовуєте несправний зарядний пристрій, а система електропроводки перебуває в належному стані.

Сучасні смартфони мають літій-іонні акумулятори із вбудованими пристроями, які не дозволяють телефону споживати енергію після повної зарядки акумулятора. Це означає, що навіть якщо ваш смартфон заряджено на 100% і підключено до мережі, технічно він не використовується.

Тим не менш, не варто залишати гаджет у розетці щоночі. Наприклад, якщо ваша модель не розрахована на постійний теплообмін, ви можете перегріти телефон і завдати серйозної шкоди. Про всяк випадок прочитайте інструкцію та відгуки. Так чи інакше, залишати гаджет на зарядці вночі чи ні – вирішувати лише користувачеві.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на тиждень рекомендується відключати мобільний телефон та для чого це робити. А ще ми писали, які звички вбивають смартфон.