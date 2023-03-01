Як посилити сигнал домашнього Wi-Fi фольгою: хитрість, з якою ви забудете про повільний інтернет

Застосуйте цей трюк і отримайте ще сильніший сигнал Wi-Fi

Поліпшити роботу домашнього Wi-Fi можна дуже просто, швидко та бюджетно, головне знати кілька маленьких хитрощів. І щоб наші читачі були більш підковані, ми хочемо поділитися практичним і дешевим способом підвищити швидкість вашого Wi-Fi-роутера.

Як відзначає портал santeplus, відмінним "засобом", який чудово посилює сигнал домашнього Wi-Fi є звичайна алюмінієва фольга. Як це працює – читайте далі.

Як посилити сигнал домашнього Wi-Fi фольгою

Вам знадобляться: алюмінієва фольга, невелика коробка та клей/скотч.

Спершу приклейте алюмінієву фольгу до поверхні коробки. Розмір його має приблизно збігатися з розмірами роутера. Якщо ви все ще зберігаєте коробку, в якій був маршрутизатор, вона повинна замінити вашу маленьку коробку. Переконайтеся, що алюмінієва фольга розповсюджується на всі поверхні. Використовуйте скотч або клей, щоб він залишався пласким.

Потім поставте коробку відразу за антеною. От і все!

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.