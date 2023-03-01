Не користуйтеся телефоном під час зарядки: на це є три причини

Сучасні смартфони є максимально безпечними, однак є певні рекомендації до їх використання під час заряджання

Мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого життя багато років тому, але ми все ще вчимося правильно взаємодіяти із ними. Зокрема, і вивчаємо окремі правила правильного заряджання батареї цих диво-гаджетів. Важливо пам'ятати, що попри всю їхню безпечність є певні обмеження — як мінімум, щодо використання смартфонів під час їхньої зарядки.

Три основні причини, чому телефон варто залишити в спокої, допоки той "електрохарчується", зазначає видання Honor. Від подібної поведінки застерігають не лише спеціалісти-техніки, а й безпосередньо виробники подібних гаджетів. За їхніми словами, це дозволить продовжити термін служби вашого телефону.

Тож чому не варто користуватися смартфоном, який під'єднаний до електромережі?

Сповільнення часу заряджання. Більшість зарядних пристроїв покладаються на постійний електричний струм, що забезпечує батарею телефона живленням. Якщо ж користуватися смартфоном, значна частина енергії використовуватиметься для того, аби забезпечувати роботу запущених додатків та інших процесів, а не на заряджання самої батареї. Як наслідок — процес зарядки затягнеться на довше.

Більшість зарядних пристроїв покладаються на постійний електричний струм, що забезпечує батарею телефона живленням. Якщо ж користуватися смартфоном, значна частина енергії використовуватиметься для того, аби забезпечувати роботу запущених додатків та інших процесів, а не на заряджання самої батареї. Як наслідок — процес зарядки затягнеться на довше. Імовірне перегрівання. Відомо, що будь-які критичні температури — хоч високі, хоч низькі, — шкодять техніці. Якщо ж користуватися телефоном під час зарядки, особливо для ігор чи "важких" додатків, навантаження на батарею подвоюється. Зокрема, і в плані температури. Зрештою це може негативно вплинути на мікросхеми всередині телефону, що зрештою колись обов'язково обернеться серйозними проблемами в роботі гаджета.

Пошкодження кабелю або зарядного порту смартфона. Через те, що ми часто користуємося телефоном у позах, які зручні для нас, а не для телефона, кабель для заряджання може неправильно згинатися, що в якийсь момент призведе до повного заламування контактів. Також використання смартфона призводить до додаткового розхитування порту для зарядки — за якийсь час ваша зарядка може почати вислизати з нього.

Зрозуміло, що в певних критичних ситуаціях, для здійснення важливих дзвінків чи проведення переписки, використання телефона на зарядці є виправданим. Однак краще від такого утриматися якомога довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заряджати телефон протягом усієї ночі. Як відомо, більшість людей вважає, що це заборонено, однак, цілком імовірно, що вони можуть помилятися.

Також ми писали причини, через які зарядні пристрої для смартфона краще не лишати увімкненими в розетку, коли вони не приєднані до техніки.