Головні "пожирачі" заряду: найпопулярніші причини, чому телефон швидко сідає
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Ви можете навіть не підозрювати, що деякі ваші звички садять ваш телефон
Розряджений акумулятор телефону не може не засмучувати, особливо коли ми знаходимося поза домом, а гаджет нам дуже потрібний. Перед тим, як психувати і витрачати гроші на павербанки або смартфони з потужною батареєю. Тим більше не знаючи причин, чому гаджет швидко сідає, ви зіткнетеся з цією ж проблемою і з новим телефоном.
Про три "найпопулярніші" причини швидкої розрядки акумулятора телефону розповідає ресурс про використання. Виправивши їх, батарея вашого телефону залишатиметься "повною" набагато довше.
Телефон надто швидко розряджається: причини
- Яскравість дисплея
Використання телефону на максимальній яскравості ще більше розряджає акумулятор. Тому, наскільки можна, зведіть яскравість екрана до мінімуму, щоб заощадити додатковий час автономної роботи.
- Режим "картинка у картинці"
Ця функція включає перегляд будь-якого відео або потоку в невеликому вікні перегляду на вашому екрані при використанні інших програм. Хоча це зручно, одночасно використання кількох програм може розрядити акумулятор телефону.
- Надлишок повідомлень
Коли ви встановлюєте новий додаток на свій телефон, є ймовірність, що його налаштування повідомлень буде автоматично активовано. Але вам необов’язково отримувати повідомлення від кожної програми, яка у вас є, і це може негативно вплинути на тривалість роботи акумулятора вашого телефону.
Раніше "Телеграф" розповідав, що призводить до перегріву мобільного телефону. Є кілька дієвих способів уникнути цього.