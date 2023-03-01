Головні "пожирачі" заряду: найпопулярніші причини, чому телефон швидко сідає

Ви можете навіть не підозрювати, що деякі ваші звички садять ваш телефон

Розряджений акумулятор телефону не може не засмучувати, особливо коли ми знаходимося поза домом, а гаджет нам дуже потрібний. Перед тим, як психувати і витрачати гроші на павербанки або смартфони з потужною батареєю. Тим більше не знаючи причин, чому гаджет швидко сідає, ви зіткнетеся з цією ж проблемою і з новим телефоном.

Про три "найпопулярніші" причини швидкої розрядки акумулятора телефону розповідає ресурс про використання. Виправивши їх, батарея вашого телефону залишатиметься "повною" набагато довше.

Телефон надто швидко розряджається: причини

Яскравість дисплея

Використання телефону на максимальній яскравості ще більше розряджає акумулятор. Тому, наскільки можна, зведіть яскравість екрана до мінімуму, щоб заощадити додатковий час автономної роботи.

Режим "картинка у картинці"

Ця функція включає перегляд будь-якого відео або потоку в невеликому вікні перегляду на вашому екрані при використанні інших програм. Хоча це зручно, одночасно використання кількох програм може розрядити акумулятор телефону.

Надлишок повідомлень

Коли ви встановлюєте новий додаток на свій телефон, є ймовірність, що його налаштування повідомлень буде автоматично активовано. Але вам необов’язково отримувати повідомлення від кожної програми, яка у вас є, і це може негативно вплинути на тривалість роботи акумулятора вашого телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що призводить до перегріву мобільного телефону. Є кілька дієвих способів уникнути цього.