Як прискорити зарядку телефону: варто лише увімкнути одну функцію

Як зробити, щоб телефон заряджався швидше

Для багатьох українців питання швидкої зарядки телефону стало особливо актуальним цієї зими, коли через перебої зі світлом треба було скористатися коротким проміжком часу, щоб "повернути до життя" девайс, що розрядився.

Як повідомляє Mixnews, швидше зарядити пристрій можливо і для цього необхідно скористатися однією єдиною функцією, яка є в будь-якому сучасному смартфоні.

Йдеться про режим "польоту", який використовується під час перебування у літаках.

Річ у тім, що швидкість заряджання смартфона залежить від того, наскільки активно він витрачає заряд. Тобто якщо ви при зарядці слухатимете музику або будете дивитися фільми, то гаджет заряджатиметься повільніше, ніж якщо ви дасте йому спокій.

Той самий принцип працює і з режимом "польоту", який вимикає всі модулі зв’язку, що садять батарею.

А якщо ви хочете зарядити свій телефон максимально швидко, то його взагалі варто вимкнути.

Якщо пристрій повільно заряджається, то проблему варто пошукати в іншому місці. Зокрема варто звернути увагу на три важливі нюанси.