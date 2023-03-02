Ви губите свій телефон, роблячи ці п’ять помилок під час зарядки: терміново відмовтеся від цих звичок

З цими порадами ви зможете оптимально заряджати свій телефон.

Неправильна зарядка — це основна причина "всіх бід" вашого телефону. Щоб гаджет пропрацював на вас якнайдовше, вам варто приділити особливу увагу тому, як ви "годуєте" свій смартфон. Сьогодні ми розповімо вам про найпоширеніші помилки, яких слід уникати.

Ці п’ять шкідливих звичок впливають на термін служби батареї, пише santeplus. Забудьте про них і ваш телефон прослужить вам набагато довше.

Помилки, яких слід уникати під час заряджання

Використання телефону під час заряджання

Одна з найпоширеніших помилок, яку ви робите, — використання пристрою під час заряджання. Це не тільки споживає енергію, а й призводить до перегріву акумулятора та пошкодження його компонентів.

Заряджання телефону несумісним зарядним пристроєм

Ніщо не заважає вам використовувати інший зарядний пристрій, але він повинен мати ту ж силу струму, що й зарядний пристрій, що постачається в комплекті з телефоном на момент покупки. З звичайними зарядними пристроями енергія, що передається акумулятору, часто вища або нижча, що призводить до перегріву батареї.

Заряджання акумулятор телефону, коли занадто жарко або занадто холодно

Ваш телефон надто довго знаходився на сонці або на вулиці за дуже низької температури? Не ставте його швидко. Екстремальні температури руйнують обладнання та акумуляторні елементи. Зачекайте, щоб телефон охолонув або нагрівся до кімнатної температури.

Заряджання телефону від ПК або комп’ютера

Цей процес може зайняти більше часу, ніж звичайне заряджання через розетку, тому що ПК підтримує заряд тільки при 0,5 А, на відміну від звичайного підключення, яке гарантує 1 А.

Повна розрядка телефону або заряджання до 100%

Ще одна поширена помилка користувачів смартфонів: повністю розрядити телефон до досягнення 1% чи повністю зарядити до знаменитих 100%. Це різко скорочує термін служби батареї та призводить до проблем з перегріванням, які ушкоджують елементи.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки разів на тиждень рекомендується відключати мобільний телефон та для чого це робити. А ще ми писали, які звички вбивають смартфон.