Заощадьте батарею: які додатки занадто швидко пожирають заряд телефона

Деякі програми здатні дуже швидко посадити батарею смартфона, навіть якщо ви не так давно його заряджали

Сьогодення зробило із мобільних телефонів справжні мінікомп'ютери. Не дивно, що ми все менше розмовляємо з їх допомогою, а більше поринаємо в інтернет чи використовуємо смартфон для інших цілей. Звісно, це впливає і на швидкість розряджання батареї, яка регулярно витримує велике навантаження з нашого боку. Окремі функції телефона, які можна відключити для заощадження заряду, ми вже знаємо. Тепер прийшов час подивитися на додатки, які так часто забирають собі нашу умову.

Як пише ресурс LifeHack, на окремих "пожирачів" заряду варто звернути прицільну увагу, якщо ви не хочете відключати телефон до електромережі кожні кілька годин. Зменшення періодичності користування або й повна відмова від окремих програм допоможе вашому смартфону працювати без зарядки набагато довше.

Тож що входить у список додатків, які швидко садять телефон?

Facebook

Популярна соціальна мережа сьогодні для багатьох є дуже важливою — це і елемент отримання даних про рідних та близьких, і спосіб споживати новини, і спроба розважити мозок. Але якщо регулярно використовувати Facebook на телефоні, можна всього за пів дня розрядити акумулятор до 10%. Спробуйте обмежити для себе цю соцмережу хоча б до кількох годин на день.

Ігри

Тут навіть конкретика не потрібна — всі ігри ("три в ряд", різні "бігалки", карти тощо) дуже швидко споживають заряд батареї телефона. Часто ми нудимося, не знаючи, чим себе зайняти, і на допомогу приходять саме ці додатки. Однак їхня графіка та регулярне споживання інтернет-підключення серйозно впливає на загальний заряд батареї. Згадайте про це наступного разу, коли потягнетеся за улюбленою іграшкою. Можливо, краще буде заощадити заряд акумулятора.

Bluetooth

Цей бездротовий спосіб передачі даних був досить популярним кілька років тому, а зараз же в основному використовується для підключення бездротової гарнітури чи інших важливих гаджетів, котрі не орієнтуються на використання інтернету. І хоча їхнє функціонування теж важливе, це є величезним навантаженням на батарею. Принаймні, згадуйте про необхідність вимикати блютуз, якщо не користуєтеся додатковими гаджетами.

VPN

Використання подібних програм вельми актуальне особливо для людей, які нині живуть на тимчасово окупованих територіях. Такий спосіб шифрування даних під час роботи в інтернеті чи спілкування може комусь навіть вберегти життя, однак серйозно розрядити батарею телефона. Слідкуйте за тим, щоб подібні програми не працювали у фоновому режимі, коли припиняють бути потрібними для конкретних цілей. Краще вмикати його лише на той період, коли вам справді потрібно зашифрувати інтернет-з'єднання.

GPS

Служба визначення геоданих є давно відомим "пожирачем" заряду. І хоча ця функція часто є незамінною, зокрема під час роботи із Google Maps, зважайте на те, наскільки заряджений ваш акумулятор.

Spotify (та інші музичні додатки)

Без музики часом важко організовувати більшість звичних справ, включаючи роботу, однак пам'ятайте, що такі програми серйозно обмежують загальний час користування смартфоном загалом. Батарея сідає швидше, а, отже, телефон зрештою може повністю вимкнутися до чергового підключення до мережі.

Netflix

Мати власний кінотеатр на телефоні — це добре, однак постійний перегляд улюблених серіалів та фільмів негативно впливає на батарею смартфона. Слідкуйте за тим, як цей додаток впливає на ваш смартфон і не забувайте перервати перегляд, якщо рівень заряду акумулятора стає занадто критичним — бо ризикуєте залишитися без можливості зв'язатися із рідними.

До речі, не поспішайте використовувати ці додатки під час того, як ваш смартфон знаходиться на зарядці. Загалом юзати телефон під час його підключення до електромережі є вельми небажаним, і на це є три основні причини.

Також "Телеграф" розповідав, як на телефоні можна увімкнути режим економії заряду та що він дасть вашому гаджету.