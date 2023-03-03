Чистота, порядок та ніякого сонця: поради, які допоможуть продовжити життя бездротовим навушникам

Якщо ви хочете, щоб ваші навушники прослужили вам набагато довше — користуйтеся цими порадами

Багато користувачів вже давно забули, що таке навушники на проводах, адже давно користуються блютуз-гарнітурою. Це дуже хороша альтернатива, адже шнури більше не плутаються, однак у них є мінуси, про які ми писали раніше.

Варто уважно стежити за своїми смарт-пристроями та правильно їх обслуговувати, щоб акумулятор довше тримав заряд та навушники служили вам довше, пише портал itechua. І як правильно доглядати бездротову гарнітуру — читайте далі.

Як продовжити термін роботи бездротових навушників:

Використовуйте навушники за призначенням

Один із найпростіших способів – це покласти навушники у зарядний кейс, коли вони не використовуються активно. Не варто залишати навушники просто лежати на столі, якщо вони зараз не використовуються.

Уникайте спеки та інтенсивного сонця протягом тривалого періоду часу

Потрібно бути обережними, щоб не забувати навушники під палючим сонцем. Таким чином, їх батареї значно швидше зношуються. Також бути обережними потрібно і за екстремальних температур у зимовий період.

Не знаходьтесь надто далеко від підключеного пристрою

Щоб продовжити термін служби батареї, необхідно подбати про те, щоб комплект навушників знаходився якомога ближче до підключеного до них пристрою. "Чим далі, тим більше енергії вони споживають. А від цього страждатимуть їхні акумулятори.

Заряджайте за потреби та за допомогою правильного зарядного пристрою.

Зарядний пристрій, призначений для іншого смарт-пристрою або дешевша альтернатива оригінальному зарядному пристрою, можуть значно скоротити термін служби акумулятора, а іноді навіть пошкодити навушники. Найкраще використовувати для їх заряджання тільки оригінальний зарядний пристрій. Також слід пам’ятати, що термін служби батареї навушників також знижується, якщо їх заряджати щоразу після нетривалого використання або залишати на зарядці занадто довго.

Підтримуйте чистоту

Слід час від часу чистити навушники, так і зарядний чохол. Також бездротову гарнітуру слід зберігати в сухому місці, щоб уникнути можливих пошкоджень через надмірну вологість.

Раніше ми розповідали, які речі ніколи не можна залишати поблизу WiFi-роутера. Цей пристрій має здатність розмагнічувати предмети, і від такого сусідства деякі з них просто можуть перестати працювати.